Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp è stato rinviato a data da destinarsi

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp sarebbe dovuto uscire l'8 febbraio, ma in questi minuti Nintendo ha deciso di posticipare l'uscita a data da destinarsi a causa dell'attuale situazione e guerra tra Russia e Ucraina.

"Alla luce dell'attuale situazione internazionale, abbiamo deciso di posticipare l'uscita di Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp per Nintendo Switch, prevista in origine per l'8/4. Continua a seguirci per aggiornamenti sulla nuova data di uscita" si legge nel tweet della società.

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp è un remake dei primi due capitoli della serie originariamente rilasciata per GameBoy Advance. Oltre a un nuovo look e colonna sonora, sono state aggiungte anche una modalità multiplayer e la possibilità di creare le proprie mappe.

Per adesso non ci sono ulteriori dettagli sulla nuova data di uscita.