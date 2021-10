Age of Empires IV un successo su Steam. Nonostante il Game Pass è la seconda esclusiva Xbox più giocata di sempre

Age of Empires 4 è disponibile su PC da pochi giorni, anche tramite Xbox Game Pass. Il gioco, sviluppato da Relic Entertainment e pubblicato dagli Xbox Game Studios, ha ricevuto un'ottima accoglienza di pubblico e critica, risultando un grande ritorno per la storica serie strategica.

Il successo è confermato anche dai risultati del gioco su Steam, con un picco di 69.366 giocatori in contemporanea. Numero significativo, che rappresenta la seconda esclusiva Microsoft di maggior successo sulla piattaforma di Valve.

Age of Empires IV today has set the second highest concurrent players number ever for an Xbox Studios Game on Steam



Top 5

1. Halo MCC - 161,024

2. Age of Empires IV - 69,366

3. Sea of Thieves - 66,906

4. Microsoft Fight Simulator - 61,829

5. Forza Horizon 4 - 40,399 pic.twitter.com/3XHlOYSCvg — Benji-Sales (@BenjiSales) October 30, 2021

Il trono naturalmente rimane quello incontrastato della Halo: Master Chief Collection, con ben 161.024 utenti. Al terzo posto troviamo Sea of Thieves, che è arrivato a registrare 66.906 giocatori, seguito da Microsoft Flight Simulator con 61.829, e Forza Horizon 4 con 40.399.

Questi importanti numeri, considerando anche che si sta parlando di un genere abbastanza di nicchia, sono piuttosto esplicativi della grande attesa da parte del pubblico per il ritorno della serie, una buona parte del quale ha deciso di acquistare comunque il gioco su Steam nonostante questo sia presente nel catalogo di Xbox Game Pass per PC.

Sarà ora interessante osservare i risultati dei due titoli più importanti in arrivo prossimamente dagli Xbox Game Studios, ossia Forza Horizon 5 (in uscita il 9 novembre) e soprattutto Halo Infinite (in arrivo l'8 dicembre).

