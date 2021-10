Age of Empires IV in un lungo video gameplay che mostra uno scontro tra cinesi e francesi

Age of Empires 4 si è da poco mostrato in un lungo video di gameplay in cui possiamo vedere uno scontro tra francesi e cinesi.

In questo video i membri del Balance Team di Relic Entertainment ci mostrano Age of Empires 4 con i commenti di Zak Robinson (ZeroEmpires) ed Eric Wrobel.

Il video gameplay di circa 40 minuti, ci offre un'approfondita occhiata alle meccaniche di gioco e potrebbe interessare tutti coloro che si apprestano ad acquistare il titolo il 28 ottobre.

"Age of Empires 4 è un gioco di strategia in tempo reale evoluto per una nuova generazione, e porta con sé modi innovativi, oltre a quelli consueti, di espandere il tuo impero in vasti paesaggi con la strabiliante nitidezza del 4K", si legge nella descrizione ufficiale.

"Immergiti nella storia: il passato è il prologo che ti trasporta in una ricca cornice storica che comprende 8 diverse civiltà di tutto il mondo, dagli Inglesi ai Cinesi, fino al Sultanato di Delhi, nel tuo viaggio verso la vittoria. Costruisci città, gestisci risorse e guida le tue truppe in battaglie terrestri e navali in 4 campagne distinte con 35 missioni che coprono un arco di 500 anni di storia, dal Medioevo fino al Rinascimento".

