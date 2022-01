Age of Empires IV potrebbe sbarcare su Xbox

Age of Empires IV potrebbe essere in fase di test per le console Xbox secondo nuovi rumor. Il titolo in versione console sarebbe stato scoperto sullo store ufficiale di Xbox.

Come scoperto da un account Twitter, il Microsoft Store avrebbe un elenco per Age of Empires IV con un nome in codice. Questo elenco si riferisce in particolare alle console Xbox, suggerendo che forse il publisher sta cercando di portare il titolo di successo su console.

L'app è disponibile per test interni sull'hub Xbox Insider. Si chiama "XIP_CAR_JANUARY_2022" dove CAR è l'abbreviazione di Cardinal. Questo era il nome in codice di Age of Empires IV in precedenza.

XIP_CAR_JANUARY_2022 (aka CARDINAL_JANUARY_2022) now available for internal testing in the Xbox insider Hub — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) January 8, 2022

Age of Empires IV è disponibile su Steam oltre che su Windows Store. Il gioco è stato lanciato al day one su Xbox Game Pass proprio come Microsoft Flight Simulator, che è stato successivamente trasferito su console Xbox.

Fonte: Twistedvoxel.