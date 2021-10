Age of Empires IV potrebbe uscire su Xbox Series X/S, Microsoft sta cercando il modo

Manca ormai un giorno all'arrivo di Age of Empires 4, titolo tanto atteso dai fan della serie e che ora è realtà. Il gioco strategico come sappiamo sarà disponibile esclusivamente per PC, ma a quanto pare Microsoft sembra avere anche l'intenzione di portarlo anche su Xbox Series X/S: deve solo capire come fare.

Attraverso un'intervista fatta a Quinn Duffy di Relic Entertainment e Adam Isgreen di World's End dai colleghi di Multiplayer, Isgreen ha risposto sull'eventuale porting Xbox Series X/S: "Stiamo pensando ai giocatori su console. Appena avremo finito di gestire il lancio del gioco su PC, inizieremo a pensare in che modo farlo funzionare su console. Non abbiamo ancora piani definitivi, ma è adesso che inizieremo a pensarci davvero".

Ovviamente non è una conferma ufficiale, ma comunque fa ben sperare i giocatori il fatto che Microsoft e gli studi di sviluppo di Age of Empires 4 stiano studiando un modo per portare lo strategico anche su console.

Age of Empires 4 arriverà domani 28 ottobre su PC e al day one anche per gli abbonati ad Xbox Game Pass. Se ancora non l'avete fatto, a questo link potete dare uno sguardo alla nostra recensione.