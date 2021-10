Age of Empires da videogioco ai...cereali!

Xbox può essere piuttosto creativa quando si tratta di promuovere determinati prodotti, con l'ultimo esempio che arriva sotto forma di una scatola di cereali di Age of Empires. Il marchio di cereali WOLOL'Os ha creato un cereale dedicato al lancio di Age of Empires IV. Inoltre, la scatola viene fornita con un CD tematico. Per ottenere i cereali Age of Empires bisogna partecipare a un concorso su Facebook, ma per ora è aperto solo ai residenti in Australia e Nuova Zelanda.

Per quanto riguarda il CD gratuito, in realtà non è un gioco, ma un CD audio della colonna sonora di Age of Empires II: Definitive Edition. Il bundle include anche un codice Xbox Game Pass di 12 mesi per PC.

Sfortunatamente, i cereali non saranno venduti nei negozi, ma verranno regalati da Xbox ANZ come parte di un concorso su Facebook. La pagina Xbox Australia ha pubblicato l'immagine del cereale con il testo "a volte è necessaria un'idea classica per lanciare un classico". Per partecipare, i residenti in Australia e Nuova Zelanda devono solo fare clic su "Mi piace" e condividere la pubblicazione per avere la possibilità di vincere i cereali.

Sometimes it takes a classic idea to launch a classic.



For a chance to win your very own box of @ageofempires IV Wolol-o?s, head to our Facebook Page: https://t.co/NNrLGtJrrC

#GamePassHasPCGames pic.twitter.com/6QbkUENz1G — Xbox ANZ (@XboxANZ) October 26, 2021

Vi ricordiamo che Age of Empires IV arriva domani 28 ottobre esclusivamente su PC, ma Microsoft starebbe pensando di portare il gioco anche su console.

Fonte: Gamespot