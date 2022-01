Ahamkara è il nuovo gioco di NIGORO, gli sviluppatori di La-Mulana

Il publisher PLAYISM e lo sviluppatore della serie La-Mulana NIGORO hanno annunciato un nuovo gioco intitolato provvisoriamente Ahamkara.

Qui sotto, il comunicato condiviso dagli sviluppatori:

"Noi di NIGORO creiamo giochi da 10 anni e finalmente ci siamo resi conto che non siamo molto bravi a creare un gioco in un breve lasso di tempo"

"Per il nostro prossimo progetto Ahamkara (titolo provvisorio), abbiamo deciso di rimanere in silenzio finché non avremo qualcosa da annunciare. In quanto tale, vi salutiamo fino a quando non ci incontreremo di nuovo in qualche video tra qualche anno".

Oltre ad Ahamkara, NIGORO ha altri due progetti non annunciati in fase di sviluppo.

Insomma, NIGORO ci ha informato di essere al lavoro su diversi progetti ma, a quanto pare, bisognerà aspettare un bel po' prima di scoprire questi nuovi giochi.

Fonte: Gematsu.