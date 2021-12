Alan Wake 2: Remedy conferma il ritorno del cast originale e la visuale in terza persona

Alan Wake 2 è finalmente realtà ed è stato annunciato ufficialmente durante i The Game Awards. Il direttore creativo Sam Lake era presente allo show per presentare il trailer di debutto e ha anche appena confermato alcuni dettagli minori ma importanti sul tanto atteso sequel.

Per prima cosa, Lake ha confermato su Twitter che Alan Wake 2 sarà un gioco in terza persona, proprio come il suo predecessore e il suo gioco gemello Control. Inoltre, Ikka Villi e Matthew Porretta torneranno per il sequel. I due attori condividono il ruolo principale di Alan Wake, con Villi che lo interpreta in scene dal vivo e fornisce il doppio corpo animato, mentre Porretta dà voce al personaggio animato. Il cast e la telecamera sono parti fondamentali dell'identità di Alan Wake, quindi è bene sapere che torneranno per il sequel.

Lake ha condiviso le informazioni prima che lo sviluppatore Remedy Entertainment andasse offline dai social per continuare con il lavoro del sequel. Durante i The Game Awards, Lake ha promesso che avremmo visto il gameplay nel 2022 e, considerando che questo sarà il primo vero gioco survival horror di Remedy, sarà sicuramente un'anteprima entusiasmante.

Thank you for being as excited about Alan Wake 2 as we are ????. A couple of easy clarifications before we go dark to continue the work. Yes, this is a 3rd person game. Yes, both Ilkka Villi and Matthew Porretta return in the role of Alan Wake. #AlanWake @alanwake @remedygames pic.twitter.com/8UvzXGgKdE — Sam Lake (@SamLakeRMD) December 14, 2021

L'uscita di Alan Wake non è ancora stata annunciata, ma la finestra di lancio è prevista per il 2023.

Fonte: DSOG