Alice 3 arriverà prima o poi? American McGee suggerisce il nuovo capitolo su Instagram

American McGee potrebbe aver suggerito l'arrivo di novità riguardanti Alice attraverso il suo profilo Instagram.

Sono in molti a chiedersi che fine abbia fatto la serie e, attualmente, sembra che Electronic Arts non abbia intenzione di sviluppare Alice 3.

Tuttavia, American McGee ha pubblicato poco tempo fa un post su Instagram che ha fatto subito pensare a un nuovo titolo di Alice.

Il post è, in realtà, un messaggio di auguri ai fan e si concentra sull'artbook Alice Asylum Design Bible. Lo studio, quindi, afferma di avere in programma delle notizie per l'inizio del prossimo anno.

Il messaggio si conclude con: "nessun livestream questa settimana, ma ne stiamo pianificando uno importante per la prima settimana di gennaio". Tutto questo, unito all'hashtag #alice3, ha ovviamente portato i fan a pensare all'annuncio ufficiale del nuovo capitolo.

Non resta che attendere eventuali notizie su Alice 3 all'inizio del 2022.

Che ne pensate?

Fonte: Instagram.