Aliens Fireteam Elite sta lentamente cadendo nel dimenticatoio? Sono meno di 1.000 i giocatori simultanei

Lo sparatutto cooperativo Aliens: Fireteam Elite è stato lanciato il 23 agosto. Oggi - meno di due mesi dopo - il titolo ha problemi ad attirare un migliaio di giocatori contemporaneamente su Steam, il che potrebbe preannunciare problemi.

Il gioco subito dopo il suo debutto ha ricevuto valutazioni medie e i creatori, invece di pubblicare patch per migliorare il gameplay, hanno apparentemente rallentato il lavoro. Il risultato sono stati piccoli aggiornamenti e una mancanza di contenuti significativi, con il gioco base che è diventato monotono dopo un po' di tempo.

Ora sul mercato è arrivato Back 4 Blood e sembra che i giocatori abbiano scelto di focalizzarsi maggiormente su questo nuovo gioco, abbandonando così Aliens Fireteam Elite. I numeri di Aliens: Fireteam Elite risultano essere non troppo impressionanti. A fronte di un picco di 15.550 giocatori i giorni del lancio, ora, nel momento in cui stiamo scrivendo questa news, il numero di giocatori simultanei si attesta sui 350.

I giocatori simultanei attuali.

Le recensioni su Steam sono per lo più positive, per cui i giocatori apprezzano questo titolo: tuttavia la mancanza di nuovi contenuti ha fatto sì che i giocatori abbiano esaurito in fretta le cose da fare. Gli sviluppatori opteranno su nuovi contenuti per non far morire il gioco? Solo il tempo ce lo dirà.

Fonte: Kotaku