Aliens: Fireteam Elite è in arrivo su Xbox Game Pass

A partire dal 14 dicembre, insieme al nuovo aggiornamento della Stagione 2: Point Defense, l'edizione standard di Aliens: Fireteam Elite sarà disponibile con Xbox Game Pass sia su Xbox che su Windows 10.

Ciò significa anche che il cross play sarà disponibile tra tutti i giocatori Xbox e PC.

Ambientato nell'iconico universo di "Alien", Aliens: Fireteam Elite è uno sparatutto cooperativo di sopravvivenza in terza persona che lancia la vostra squadra di marine in una lotta disperata per contenere la minaccia Xenomorfa in continua evoluzione.

"Affronta ondate di terrificanti Xenomorph e nemici insieme a due giocatori o compagni di squadra IA, mentre tu e la tua squadra combattete disperatamente attraverso quattro campagne uniche che introducono nuove trame nell'universo "Alien". Crea e personalizza il tuo Colonial Marine, scegliendo tra un'ampia varietà di classi, armi, equipaggiamento e perk, combattendo contro ogni probabilità in questa esperienza sparatutto di sopravvivenza da batticuore".

"Scegli tra cinque classi uniche: Gunner, Demolisher, Technician, Doc e Recon, ognuna con le proprie abilità speciali e perk. Utilizza un vasto arsenale di oltre 30 armi e oltre 70 mod/accessori nel tuo sforzo di sradicare la minaccia aliena. Un innovativo Perk Board modifica e migliora le tue abilità, mentre un esclusivo sistema di Challenge Card altera l'approccio a ogni missione della campagna, offrendo una nuova esperienza ad ogni partita".

La stagione 2: Point Defense porterà una patch che include la nuova modalità di gioco Point Defense, una nuova funzione di statistiche e 4 nuove armi (un fucile, una pistola manuale, un CQW e un'arma pesante). L'update porterà anche un assortimento di nuovi accessori, nuove colorazioni e decalcomanie per le armi, nuovi accessori per la testa, nuove emote e persino nuove carte sfida per dare un tocco unico alle vostre prossime missioni.

Fonte: Xbox.