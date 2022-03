Alterborn è uno shooter in terza persona che ha ricevuto un primo trailer al Future Games Show

Nell'ambito del Future Games Show di ieri, lo studio di sviluppo Iron Lung, con sede a Varsavia, composto da ex dipendenti di Ubisoft, Techland, CI Games, Bloober Team e Qloc, ha svelato un nuovo sparatutto in terza persona chiamato Alterborn per PC, PlayStation e Xbox, con un'uscita prevista per il 2023.

In Alterborn, i giocatori vivranno un mondo oscuro e senza legge invaso da un potere malvagio. Come uno degli ultimi sopravvissuti, dovrete esplorare queste terre alla ricerca dell'origine della maledizione. Una vasta landa desolata piena di fauna e flora strane e uniche, nonché di umorismo oscuro, fungerà da terreno di gioco per i giocatori in un folle mix di soulslike, roguelite, looter shooter e altri generi.

Oltre a questo i giocatori trarranno vantaggio da numerose abilità e scelte significative fornite con innumerevoli oggetti sbloccabili. Un livello di difficoltà flessibile è regolato dalle meccaniche di gioco, in modo che ogni giocatore riceva una sfida su misura. Le azioni dei giocatori dovrebbero avere un'influenza sul mondo di gioco, in modo da ottenere anche una grande rigiocabilità. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Come abbiamo detto, Alterborn dovrebbe uscire il prossimo anno su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Fonte: Gematsu