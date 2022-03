Amazon Games perde il suo boss Mike Frazzini

Il boss di Amazon Games, Mike Frazzini, si dimetterà dal suo ruolo per concentrarsi sulla famiglia, secondo un report di Bloomberg. Frazzini ha aiutato a guidare la divisione gaming di Amazon dal 2009.

"Mike era presente all'inizio di Amazon Games e la sua leadership e perseveranza hanno contribuito a costruire il business dei giochi da zero", ha dichiarato il portavoce di Amazon Ryan Jones in una dichiarazione a Bloomberg. "I nostri recenti successi con New World e Lost Ark sono il risultato della visione a lungo termine incentrata sul cliente che ha contribuito a stabilire. Siamo molto grati per tutti i suoi contributi e auguriamo a Mike il meglio".

L'anno scorso, Bloomberg ha pubblicato un report che descriveva in dettaglio una serie di problemi all'interno di Amazon Games, comprese le accuse secondo cui Frazzini, che ha iniziato la sua carriera in Amazon dirigendo la sezione libri del mercato, non aveva esperienza con i giochi e spesso rifiutava i consigli degli sviluppatori che aveva assunto.

Nel 2018, Amazon Games ha cancellato Breakaway e nel 2020 The Grand Tour a causa della scarsa ricezione. Crucible, uno sparatutto free-to-play in stile Overwatch, è stata una delle più grandi delusioni di Amazon Games: lo studio ha cancellato il gioco dopo averlo lanciato e poi rimesso in closed beta.

Amazon Games ha avuto successo con New World, un MMORPG lanciato lo scorso autunno, ma anche questo gioco non è stato risparmiato da un'uscita approssimativa; la sua data di lancio è stata posticipata più volte prima di essere finalmente pubblicato nel settembre 2021. Anche Lost Ark, inizialmente disponibile solo in Corea del Sud, è stato ben accolto. Lost Ark è diventato il secondo gioco più giocato su Steam dopo la sua localizzazione in inglese, un improvviso picco di giocatori che causa problemi al server e lunghe code.

Fonte: The Verge.