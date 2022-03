Amazon Luna arriva negli USA: aggiunti giochi gratuiti per i membri Prime e l'integrazione con Twitch

Amazon Luna, il servizio di streaming di giochi basato su cloud dell'azienda, è stato lanciato ufficialmente negli Stati Uniti e può essere utilizzato da chiunque, oltre ad aggiungere una varietà di nuove funzionalità, inclusi giochi gratuiti per i membri di Amazon Prime.

Luna è stato annunciato nell'autunno 2020, ma da allora è stato disponibile solo per un numero limitato di clienti attraverso un programma di "accesso anticipato" solo su invito. Il lancio, tuttavia, apre finalmente il servizio a chiunque negli Stati Uniti, il che potrebbe ampliare notevolmente il numero di clienti Luna.

Oltre al lancio più ampio, Amazon ha anche annunciato tre "channel" aggiuntivi (il termine di Luna per bundle di giochi a cui i clienti possono abbonarsi mensilmente, simile a Xbox Game Pass di Microsoft).

La più notevole delle nuove aggiunte è Prime Gaming Channel, che offrirà ai membri di Amazon Prime una selezione di giochi gratuiti da giocare su Luna che ruotano ogni mese. Per iniziare a marzo, i membri Prime avranno accesso a Devil May Cry 5, Observer, System Redux, PHOG! e Flashback. Inoltre, anche Immortals Fenyx Rising sarà disponibile gratuitamente, ma solo dall'8 al 14 marzo (anziché per l'intero mese, come nel caso degli altri titoli elencati).

Su Luna sarà lanciato anche il "Retro Channel", che includerà giochi classici come Street Fighter II-Hyper Fighting, Metal Slug 3 e Castlevania Anniversary Collection, e il "Jackbox Games Channel", che include tutti gli otto titoli Jackbox Party Pack. Amazon sta anche utilizzando il Jackbox Games Channel per il debutto di una nuova funzione "Luna Couch" che consente ad altri amici di unirsi anche se non si abbonano a Luna. Sia il Retro Channel che il Jackbox Games Channel costeranno $4,99 al mese.

Luna funziona in modo diverso da altri servizi cloud, come Google Stadia, dove i giocatori possono acquistare giochi come farebbero per qualsiasi altra piattaforma non basata sullo streaming. Invece, con Luna, i giocatori si iscrivono mensilmente ai singoli canali, che vengono forniti con i propri pacchetti di giochi. Attualmente, Amazon offre il canale Luna Plus principale ($ 5,99 al mese), il canale Ubisoft Plus ($ 17,99 al mese) e il canale Famiglia ($ 2,99), insieme alle nuove aggiunte sopra menzionate.

Infine, Amazon sta utilizzando il lancio ufficiale di Luna per il debutto di alcune nuove funzionalità per la piattaforma. L'azienda sta sfruttando la sua proprietà di Twitch per aggiungere il supporto nativo per la trasmissione con un clic: basta premere un pulsante su Luna e sarete immediatamente in grado di trasmettere in streaming il vostro gioco, completo di una sovrapposizione di feed della telecamera. C'è anche un sistema di codici QR per gli utenti che giocano su Fire TV per collegare il proprio telefono da utilizzare come webcam.

