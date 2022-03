Amazon Prime Gaming offrirà 8 giochi ad aprile per i suoi abbonati

Amazon ha costantemente una vasta gamma di giochi mensili gratuiti e la formazione Prime Gaming di aprile ne è solo un altro esempio. A partire dal 1° aprile, i membri di Amazon Prime possono richiedere otto giochi gratuiti; oltre a questi i membri possono assicurarsi loot speciali per giochi popolari come Lost Ark, Apex Legends e League of Legends.

Giochi gratis di aprile 2022 con Prime:

The Elder Scrolls IV: Oblivion - Game of the Year Edition Deluxe

Plants vs Zombies: Battle for Neighborville

Monkey Island 2 Special Edition: LeChuck's Revenge

Nanotale - Typing Chronicles

Guild of Ascension

Turnip Boy Commits Tax Evasion

Galaxy of Pen and Paper

House of 1000 Doors: Family Secrets

Contenuti di gioco gratuiti di aprile 2022 con Prime:

Apex Legends

Lost Ark

League of Legends

Lords Mobile

Mobile Legends Bang Bang

Fall Guys

