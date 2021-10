Amazon Prime Gaming a novembre regala Control, Dragon Age Inquisition e non solo

Come ogni mese, Amazon offre agli abbonati Prime un assortimento di giochi gratuiti come parte del loro abbonamento e la gamma Prime Gaming di novembre è piuttosto impressionante. Come sempre, i membri Prime potranno richiedere loot gratuito per giochi popolari, tra cui Apex Legends, Rainbow Six Siege e Valorant.

Ci sono nove giochi gratuiti in tutto in arrivo per gli abbonati Prime Gaming a novembre. Questi includono il celebre gioco di ruolo Dragon Age Inquisition di BioWare, la Ultimate Edition di Control, che include le espansioni The Foundation e Awe, Rise of the Tomb Raider è disponibile anche per i membri Prime Gaming a novembre, insieme al dungeon crawler Rogue Heroes. Ecco di seguito l'elenco di titoli che saranno disponibili dal 1° novembre al 1° dicembre.

Dragon Age Inquisition

Control Ultimate Edition

Rise of the Tomb Raider

Rogue Heroes

Liberated

Puzzle Agent 2

Demon Hunter 2: New Chapter

Brakes Are For Losers

Secret Files: Sam Peters

Se non avete un account Amazon Prime potete registrarvi per una prova gratuita di 30 giorni.

Fonte: PCGamesN