Amazon Prime prezzo aumentato negli USA, l'Italia subirà la stessa sorte?

Amazon Prime ha recente comunicato di voler alzare il prezzo dell'abbonamento, almeno negli USA. A partire dal 18 febbraio per i nuovi membri e dal 25 marzo per quelli esistenti, il prezzo annuale per il servizio di Amazon salirà da 119 dollari a 139 dollari, con un aumento di circa il 17%.

I membri che si abboneranno mensilmente non saranno risparmiati: la nuova tariffa passerà da 12,99 dollari a 14,99 dollari. Amazon, ha affermato di aver bisogno di aumentare i prezzi a causa della "continua espansione dei vantaggi per i membri Prime, nonché dell'aumento dei salari e dei costi di trasporto". Amazon ha aumentato i prezzi l'ultima volta nell'aprile del 2018 e non è stata l'unica piattaforma streaming a farlo negli USA.

E per quanto riguarda l'Italia? Per adesso nel nostro paese sembra che tutto resti invariato: Amazon ha dichiarato, durante l'incontro con gli investitori che è sua prassi esaminare ogni anno i prezzi da applicare negli altri paesi e per ora non ci sono altri annunci a riguardo.

Per adesso quindi in Italia, l'abbonamento annuale ad Amazon Prime Video costa 36 euro, mentre chi decide di iscriversi mensilmente dovrà pagare 3,99 euro.

Fonte: HDBlog