AMD: '4 GB di VRAM non sono bastano per i videogiochi' ma lancia Radeon RX 6500 XT da 4 GB di VRAM

AMD una volta ha affermato che 4 GB di VRAM non erano sufficienti per i giocatori, una frecciata alla line-up entry-level di NVIDIA che non aveva ancora "raggiunto" gli 8 GB di VRAM. Tuttavia, AMD ha fatto dietrofront poco prima del lancio della Radeon RX 6500 XT che avrà, appunto, 4 GB di VRAM.

AMD, dunque, ha rimosso il famoso slogan "4 GB di VRAM non sono sufficienti per i giochi" prima del lancio della scheda grafica Radeon RX 6500 XT 4 GB. Inoltre, la scheda è stata ora lanciata e la maggior parte dei recensori la definisce il peggior lancio di GPU moderne mai realizzato.

Come segnalato da KitGuru (via Videocardz), la campagna marketing di AMD per la Radeon RX 5500 XT con la frase è stata rimossa.

"AMD è leader del settore nel fornire ai giocatori soluzioni grafiche ad alta VRAM per l'intera offerta di prodotti. I prodotti della concorrenza a un prezzo entry-level simile offrono fino a un massimo di 4 GB di VRAM, il che evidentemente non è sufficiente per i giochi di oggi. Vai oltre i 4 GB di memoria video per aumentare le tue impostazioni. Gioca su GPU Radeon serie RX con 6 GB o 8 GB di VRAM e goditi il ​​gioco con le impostazioni massime" affermava AMD nel 2020.

Oltre questo, in rete sono comparse diverse recensioni della nuova scheda decisamente negative:

AMD, con il lancio di Radeon RX 6500 XT, ha fatto marcia indietro ma, probabilmente, la compagnia poteva optare per una campagna marketing diversa. Che ne pensate?

Fonte: Wccftech.