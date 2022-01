AMD annuncia le sue nuove GPU Radeon RX 6500 XT e RX 6400. Ecco tutti i dettagli

AMD ha presentato al CES 2022 un paio di nuove schede grafiche piuttosto economiche per PC desktop, vale a dire Radeon RX 6500 XT e RX 6400, entrambi modelli che sono stati oggetto di rumor nelle ultime settimane.

Si tratta di GPU economiche mirate ai giochi a 1080p, con prezzi convenienti: 6500 XT parte da $ 199, mentre per quanto riguarda l'RX 6400, non ha un prezzo, ma sarà un po' più economica (non viene menzionato un prezzo consigliato, principalmente perché questa scheda grafica sarà venduta solo in PC precostruiti, non ai consumatori).

La GPU Radeon RX 6500 XT è una GPU Navi 24 (6nm) e vanta 1.024 Stream Processor, con memoria GDDR6 da 4 GB. AMD l'ha testata a 1080p (impostazioni elevate) e afferma che la GPU è fino al 35% più veloce quando si gioca rispetto alla GTX 1650 di Nvidia. La 6500 XT sarà prodotta da vari produttori di schede grafiche di terze parti dal 19 gennaio tra cui ASRock, Asus, Gigabyte, MSI, PowerColor, Sapphire e XFX.

L'RX 6400, d'altra parte, non sarà venduta come prodotto confezionato a sé stante, ma sarà disponibile solo per PC già assemblati. In altre parole, sarete in grado di ottenere questa particolare GPU Navi solo in un sistema precostruito e anche la data di lancio prevista è più lontana.

Fonte: The Verge