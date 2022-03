AMD mostra per la prima volta il nuovo FidelityFX Super Resolution 2.0

Dopo aver presentato ufficialmente Radeon Super Resolution, un sistema di upscaling generico e dipendente dall'hardware (ma consente di essere applicato su una vasta gamma di titoli) oggi è il turno della nuova versione di FidelityFX Super Resolution che, arrivato alla versione 2.0, promette seria battaglia a Nvidia DLSS e soprattutto un netto miglioramento delle performance.

Più che evoluzione però si parla di rivoluzione, passando da un upscaling spaziale a uno temporale, divenendo dunque molto simile a DLSS e XeSS, adattandosi meglio a immagini in movimento e consentendo un miglior dettaglio grafico. La cosa bella è che non servirà nessuna rete neurale, nessuna IA specializzata nell'apprendimento, diventando disponibile a qualsiasi tipo di hardware, non solo AMD.

Sul suo arrivo non si hanno notizie in merito ma in ogni caso, questo aspetto non dipende proprio dalla casa madre: AMD ha realizzato lo strumento ma sta alla software house utilizzarlo al meglio. Come per il primo FSR infatti, sta ai team di sviluppo integrarlo sui propri giochi.