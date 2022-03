Xbox sfrutterà il FidelityFX Super Resolution 2.0 di AMD

Alla GDC 2022 AMD ha rimosso totalmente i veli al nuovo FidelityFX Super Resolution 2.0, la tecnologia di upscaling che finalmente si avvicina alle prestazioni del DLSS Nvidia (e al XeSS, stando a Intel). La nuova tecnologia dovrebbe mostrare un aumento di prestazioni considerevole, soprattutto in ambito ray-tracing, il punto debole finora di AMD.

La novità reale è che finalmente questa tecnologia non sarà più un'esclusiva PC, debuttando sulle console Xbox prossimamente. Non è stato specificato se anche PlayStation potrà vantare le stessa feature ma diamolo per scontato per il momento. L'arrivo del FSR potrebbe rivoluzionare quanto vendiamo su console, potenti certo, ma non ancora in grado di gestire al meglio il ray-tracing.

L'upscaling AMD permetterà agli sviluppatori di innalzare considerevolmente il dettaglio grafico senza che il framerate ne risenta particolarmente. Ovviamente tutto questo dipenderà da come i vari tecnici sapranno implementare tutto ciò, ma le potenzialità sono infinite. Ulteriore curiosità: FSR sarà utilizzabile anche dagli utenti Nvidia, in possesso di una GTX 1070 o superiore, abbattendo un altro muro di esclusività. AMD deve credere tanto in questa nuova versione.

Fonte: TheVerge.com