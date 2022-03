AMD sarà presente alla GDC e presenterà il nuovo avanzato sistema di upscaling

Dal 21 al 25 marzo si terrà a Los Angeles l'evento annuale Game Developers Conference o più comunemente, GDC. AMD ha dato l'ufficialità della sua presenza, con occhi puntati sulla nuova generazione di CPU, GPU e soprattutto il nuovo sistema di Upscaling annunciato qualche mese e che rimpiazzerà (forse) il Fidelity FX Super Resolution.

Effettivamente abbiamo persino la scaletta, pubblicata proprio dalla casa californiana, che si dipanerà tra le vie di Blackreef di Deathloop, l'ultimo lavoro di Arkane Studios, l'Hybrid Raytracing di Far Cry 6, la tecnologia presente in Forspoken e il TressFX 5.0. Ma l'attenzione sarà tutta rivolta a mercoledì 23 marzo, quando AMD svelerà il nuovo sistema di upscaling.

Non si hanno dettagli particolari sull'evento e nemmeno quali titoli verranno mostrati come messa in prova del nuovo sistema. AMD spera di dare realmente battaglia al DLSS di Nvidia, che la fa da padrone da quando ha debuttato tramite le schede video RTX. Da non sottovalutare poi il sistema di Intel sulle nuove Arc Alchemist, XeSS.

Fonte: gpuopen.com