AMD presenta 'Genoa' e 'Bergamo', i primi processori basati sulla nuova architettura Zen 4

AMD ha presentato i suoi primi processori basati sulla sua nuova architettura Zen 4.

AnandTech nota che AMD ha delineato la sua prima roadmap Zen 4 durante un evento virtuale e le prime due famiglie di CPU sono chip Epyc destinati a server e altre attività di elaborazione pesanti.

Il primo, soprannominato Genoa, è costruito per l'elaborazione generica e racchiude fino a 96 core (grazie in parte a un processo a 5 nm) oltre al supporto per la memoria DDR5 e le periferiche PCIe 5.0. Arriverà nel 2022.

La star dello show, però, potrebbe essere Bergamo. È progettato per il cloud computing e AMD promette fino a 128 core in una singola CPU. Il design si basa su un'architettura Zen 4c modificata (la C sta per "cloud") che offre funzionalità simili, ma ottimizza la cache e il consumo energetico per aumentare il numero di core e offrire il maggior numero possibile di thread di elaborazione. Bergamo non arriverà fino alla prima metà del 2023, ma potrebbe essere utile per i giganti di Internet che si destreggiano tra molti utenti simultanei.

Se vi aspettavate novità sui processori Ryzen basati su Zen 4, rimarrete delusi. AMD era sorprendentemente concentrata sui clienti aziendali al suo evento. Detto questo, AMD potrebbe condividere di più sull'hardware Ryzen di nuova generazione nei mesi a venire.

Fonte: Engadget.