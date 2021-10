AMD Radeon RX 6600 è una GPU più economica per giochi a 1080p

AMD ha appena annunciato Radeon RX 6600 da $329, una nuova scheda grafica da gioco a 1080p economica che dovrebbe essere disponibile all'interno di vari retailer già da oggi. Dato quanto sono stati esorbitanti i prezzi delle GPU durante la crisi globale dei chip, probabilmente questa scheda andrà a ruba non appena verrà immessa nel mercato.

La nuova RX 6600 è la stessa identica GPU della AMD RX 6600 XT, ma con quattro unità di calcolo in meno (28 invece di 32), velocità di clock leggermente inferiori e un consumo energetico ridotto di soli 132 watt (rispetto a 160 watt) in modo da poterla inserire facilmente in un sistema con un alimentatore da 450 watt, invece dei 500 watt consigliati da AMD per la 6600 XT.

AMD afferma un divario di prestazioni dal 10 al 15% tra la 6600 e la 6600 XT, ma la società si focalizza sull'aumento del 23% rispetto all'RTX 2060 di Nvidia. In tal caso, la società afferma che i giocatori possono aspettarsi una media di 91 FPS in Far Cry 6, 85 FPS in Deathloop ai massimi livelli di dettaglio e una media di 100 FPS nella suite di test dell'azienda.

Un esempio di cosa può fare questa GPU.

Per adesso non ci sono informazioni sulla quantità di GPU che AMD sarà in grado di spedire, ma la società promette di essere al lavoro con i suoi partner in modo da garantire che il maggior numero di schede grafiche sia disponibile per i giocatori.

Fonte: Yahoo