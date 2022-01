AMD Radeon Super Resolution è stato ufficialmente svelato al CES 2022

I rumor a quanto pare, sono andati tutti a buon fine. Anche AMD Radeon Super Resolution ha avuto il suo spazio al CES 2022, una nuova tecnologia di upscaling basata sul già presente FSR, ma in grado di funzionare con la maggior parte della libreria esistente.

"Abbiamo preso la nostra tecnologia FSR e l'abbiamo integrata nella prossima versione della suite software Adrenalin", ha affermato Frank Azor di AMD durante il live stream del CES 2022. "Questa nuova funzione si chiama Radeon Super Resolution e permette di ottenere i benefici di performance di FSR su quasi tutti i giochi che possiedi".

Per l'utente, il funzionamento dovrebbe essere abbastanza semplice, attivando il nuovo RSR dalla suite Radeon e poi abbassare la risoluzione del gioco. Tutto avverrà in automatico, ma a patto di avere una scheda video adeguata visto che è strettamente legata all'hardware a disposizione. Ulteriori dettagli arriveranno in seguito, con aggiornamento dei driver che sarà presto disponibile.

