AMD Radeon Super Resolution farà il suo debutto domani!

Tutti gli utenti AMD, dalla serie 5000 in avanti, dovranno stare molti attenti domani all'icona di aggiornamento dei driver Adrenalin, visto che arriverà il nuovo Radeon Super Resolution, il nuovo sistema di upscaling che affiancherà (per ora) il FidelityFX Super Resolution. Rispetto a quest'ultimo però, possiede alcune differenze, dei pro e dei contro.

Prima di tutto RSR non richiede l'integrazione dello sviluppatore, ma funziona invece a livello driver per tutti i titoli supportati. Questo significa che il software supporterà molti più giochi (AMD ne indica migliaia). D'altro canto, la qualità di upscaling risulterà leggermente inferiore rispetto a FSE, perché eseguito sull'intero frame, inclusi l'interfaccia utente e i menu del gioco, che potrebbero non fornire sempre i risultati migliori.

Altro elemento da non sottovalutare è che RSR non è supportato da tutte le schede video AMD, ma solo dalla serie RX 5000 in su. Niente architettura Vega o Polaris per ora anche se arriveranno novità più avanti, come il nuovo FSR in versione 2.0, AMD Link e Privacy View.

Fonte: Videocardz.com