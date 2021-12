AMD Radeon Super Resolution potrebbe essere il rivoluzionario sistema di upscaling presentato al CES

Con le ultime tecnologie si è finalmente introdotto il ray-tracing, una metodologia di riproduzione della luce che sembrava follia pensare sarebbe arrivata nel mercato consumer solo qualche anno fa. L'implementazione di questa tecnologia ha però creato diversi problemi di performance, forse più accentuati del previsto ed è per questo si è arrivati a soluzioni quali DLSS Nvidia e FSR AMD.

Anche Intel introdurrà qualcosa di simile con XeSS per le sue ormai imminenti Arc Alchemist e questi sistemi, hanno aiutato, e non poco, le performance dei videogiochi, agendo su upsampling sempre più precisi ed efficaci. L'FSR AMD però, nonostante sia un ottimo sistema, verrà presto soppiantato, stando a voci insistenti, dal nuovo RSR, il Radeon Super Resolution.

Questa nuova tecnologia rivoluzionerà quanto visto finora, agendo via hardware. Questo implica l'utilizzo di schede video di nuova generazione ma i vantaggi lo giustificano: applicazione diretta su tutti i giochi che permettono schermo intero esclusivo e facilità di gestione delle risorse. Il sistema è simile all'Nvida Image Scaling, uno scaling spaziale che non sarà preciso come le loro controparti, ma che sarà disponibile praticamente dappertutto. A questo punto, il CES 2022 ci dirà di più in vista anche della possibile presentazione di nuove GPU.

Fonte: videocardz.com