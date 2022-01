American McGee's Alice sarà adattato a serie TV

Hollywood Reporter ha rivelato in esclusiva che il gioco d'azione e avventura del 2000 American McGee's Alice sarà presto adattato in una nuova serie TV. Lo showrunner della prossima serie sarà David Hayter, sceneggiatore di X-Men, X-Men 2 e Watchmen (2009).

La serie basata sul gioco del 2000, sarà creata per Radar Pictures, meglio conosciuta per Jumanji: Welcome to the Jungle, Jumanji: The Next Level e, più recentemente, La ruota del tempo di Amazon Prime. La prossima serie vedrà EA diventare l'ultima società di giochi ad avventurarsi a Hollywood con la sua proprietà intellettuale.

Lo showrunner David Hayter ha dichiarato: "La serie di giochi Alice e Alice: Madness Returns di American McGee è una rivoluzionaria rivisitazione del racconto classico. Ti porta nel cuore di un Paese delle Meraviglie corrotto e getta luce in angoli oscuri che il mondo non ha mai visto. Sono oltremodo entusiasta di portare questo mondo di follia e meraviglia a un pubblico globale". La nuova serie avrà luogo dopo il ritorno di Alice dal suo viaggio attraverso lo Specchio.

American McGee ha dichiarato sulla nuova serie: "David Hayter porta immaginazione, esperienza e abilità acquisite attraverso missioni di successo in film, TV e videogiochi: una combinazione unica che sicuramente renderà questa avventura nel Paese delle Meraviglie un successo per il franchise e gli ammiratori. Sono entusiasta di lavorare con lui e so che i fan di Alice lo accoglieranno con un affetto folle".

