American McGee's Alice potrebbe essere in sviluppo!

Ricordate Alice Madness Returns? Si tratta del sequel di American McGee's Alice, il primo capitolo della serie uscito all'inizio del millennio, e a quanto pare potrebbe ricevere un nuovo seguito. Stando al tweet dello sviluppatore, American McGee, potrebbe starsi muovendo qualcosa dietro le quinte.

"Mi hanno appena dato notizie grosse e molto positive. Non vedo l'ora di farle sentire a tutti. Succedono cose belle! Londerland, arriviamo!"

I just learned some very big and positive news.



Can't wait for everyone else to hear it as well.



Good things are happening! ????



Londerland, here we come! pic.twitter.com/PTgNkM2I85 — ? American McGee ???? (@americanmcgee) December 11, 2021

Un tweet del genere in realtà non è un annuncio, ma almeno mostra che una prima pietra dell'eventuale Alice 3 è stata posizionata e prossimamente potremo saperne di più. Presto, che è tardi!

Fonte: Twitter