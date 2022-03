Amico di Intellivision nell'unboxing ufficiale ma non c'è ancora una data di uscita

Intellivision ha pubblicato un video ufficiale unboxing di Amico e ha detto sta continuando a "portare avanti" il progetto della console, nonostante sia stata rinviata tre volte e un recente deposito SEC ha suggerito che la società potrebbe non essere in grado di operare oltre luglio.

Il video unboxing vede John Alvarado, chief technology officer, mostrare una console Amico "completamente funzionante", presumibilmente destinata ad essere spedita a Hans Ippish, presidente delle operazioni europee, per la dimostrazione ai partner europei.

Nella confezione ci sono la console stessa, due controller, un cavo HDMI, un alimentatore. Dopo la configurazione, Amico si accende, offrendo agli spettatori una panoramica della sua interfaccia su schermo.

Alvarado non ha offerto alcun indizio su quando la console potrebbe finalmente finire nelle mani degli acquirenti, ma, in un messaggio separato inviato a coloro che hanno preordinato Amico (via VGC), il CEO Phil Adam ha affermato che la società è attualmente "in trattative con potenziali investitori/acquirenti" e che "durante questo processo, continuiamo ad andare avanti con Amico". Ciò sembrerebbe suggerire che un lancio completo sia ancora lontano.

I ripetuti rinvii di Amico hanno inevitabilmente portato alcuni a dubitare del futuro della console e le preoccupazioni sono cresciute dopo che Intellivision è stata costretta ad ammettere di avere un "debito significativo" in una dichiarazione SEC condivisa a febbraio, rivelando che potrebbe non essere in grado di operare oltre luglio 2022 se non sarà in grado di ottenere fondi aggiuntivi.

Fonte: Eurogamer.net.