Among Us ha una data di uscita per PlayStation e Xbox. Svelate tre ricchissime collector's edition fisiche

Nella giornata di oggi, Maximum Games, Innersloth e Dual Wield Studio hanno annunciato che le tre Among Us Collector's Edition arriveranno in Europa e nell'America del Nord nei primi mesi del prossimo anno, mentre la Crewmate Edition raggiungerà vari territori internazionali a dicembre. Questo segna il debutto del gioco su PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One ma anche sull'Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento di Microsoft.

La Crewmate Edition (32,99 €) saboterà gli scaffali nel Regno Unito e in Europa il 14 dicembre, mentre l'uscita per il Giappone e la Corea del Sud sarà leggermente posticipata al 16 dicembre. A seguire, l'11 gennaio 2022 sarà disponibile anche negli Stati Uniti, in Canada e in America Latina.

La Impostor Edition (49,99 €) e la Ejected Edition (89,99 €) arriveranno nella primavera del 2022 in vari territori. Qualcuno continua a spegnere le luci in magazzino, ma probabilmente non c'è problema. Avete controllato le telecamere di sicurezza? Pre-ordina la tua edizione preferita sul negozio di Maximum Games: https://eu-store.maximumgames.com/

Leggi tutte le informazioni sulle tre diverse Collector's Edition qui sotto per decidere quale sia quella giusta per te (ricorda: al momento, non è possibile confermare o smentire che i peluche viola degli astronauti inclusi nelle edizioni siano l'impostore, quindi per favore non lasciateli da soli né vicino ai condotti di ventilazione).

Among Us: Edizione Astronauta (€32.99):

il gioco base Among Us e tutti gli oggetti del DLC: il Pacchetto Airship, il Pacchetto skin Polus e MIRA HQ, il Pacchetto compagni Criceto, il Pacchetto compagni Xenogranchio, il Pacchetto compagni Cerebrolumaca, il Pacchetto compagni Stickmin e il Pacchetto Mininauta.

Contenuti scaricabili speciali

Custodia lenticolare 3D di Hannako Lambert del Dual Wield Studio

Adesivi Sindrome dell'impostore di Alyssa Herman

1 di 12 schede d'accesso speciali olografiche MIRA HQ di Hannako Lambert del Dual Wield Studio

Il poster della mappa Skeld ripiegato, creato da Cannon Kissane

Un codice riscattabile per 6 sfondi PC/Phone a cura di Amy Liu dell'Innersloth

Among Us: Edizione Impostore (€49.99):

il gioco base Among Us e tutti gli oggetti del DLC: il Pacchetto Airship, il Pacchetto skin Polus e MIRA HQ, il Pacchetto compagni Criceto, il Pacchetto compagni Xenogranchio, il Pacchetto compagni Cerebrolumaca, il Pacchetto compagni Stickmin e il Pacchetto Mininauta.

Contenuti scaricabili speciali

Custodia lenticolare 3D di Hannako Lambert del Dual Wield Studio

Adesivi Sindrome dell'impostore di Alyssa Herman

1 di 12 schede d'accesso speciali olografiche MIRA HQ di Hannako Lambert del Dual Wield Studio

Il poster della mappa Skeld ripiegato, creato da Cannon Kissane

Un codice riscattabile per 6 sfondi PC/Phone a cura di Amy Liu dell'Innersloth

Laccetto astronauta vs impostore di Hannako Lambert del Dual Wield Studio

Peluche astronauta viola di Hannako Lambert del Dual Wield Studio

Spilletta smaltata girevole Ruota nello spazio di Cynthia Her

Scatola Edizione Impostore in edizione limitata

Among Us: Edizione Espulsione (€89.99):