Among Us per il pesce d'aprile annuncia una bizzarra modalità disponibile solo per oggi

Per festeggiare il pesce d'aprile 2022, i giocatori di Among Us possono attivare la "modalità cavallo". Questa modalità sarà disponibile solo per un solo giorno. Come ci si può aspettare, la modalità cavallo trasforma il compagno di squadra o l'impostore che controllate in una figura "maledetta" simile a un cavallo. A parte questo, tutto sembra funzionare allo stesso modo.

Secondo il tweet dell'account Twitter ufficiale Among Us, il team ha inventato questa modalità nel 2021, ma non era mai stata presentata ufficialmente. Per il 2020 e il 2021, il pesce d'aprile era "ehT dlekS", una versione invertita di The Skeld, che è una delle mappe di Among Us.

A parte le diverse immagini dei compagni di squadra e degli impostori, c'è un effetto sonoro che riporta un vero e proprio "nitrito". Secondo il sito web Innersloth, l'effetto sonoro non è un vero cavallo, ma uno dei programmatori del team, Gary, ha fornito la voce. A causa delle nuove forme del corpo, si potranno indossare solo cappelli e visiere, il che limiterà temporaneamente i cosmetici che potete mettere sul vostro personaggio.

Among Us è disponibile su PC Windows, Nintendo Switch, Android, iOS, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. Ricordiamo che la Modalità Cavallo sarà disponibile solo per oggi.

Fonte: GoNintendo