Amouranth dopo essere stata bannata da Twitch, Instagram e TikTok passa solo ai contenuti per adulti?

La famosa streamer di Twitch Kaitlyn Siragusa, nota anche come "Amouranth", è stata simultaneamente bannata da Twitch, TikTok e Instagram l'8 ottobre. Le ragioni sono ancora sconosciute, ma questa è la quinta volta che Amouranth viene bannata almeno da Twitch.

Amouranth è stata classificata come la streamer Twitch femminile numero uno più vista nel terzo trimestre del 2021 con 12,1 milioni di visualizzazioni, e grazie alle varie piattaforme in cui è presente, i suoi guadagni sono molto alti.

Sulla base della sua reazione alle notizie su Twitter e YouTube, la streamer sembra indecisa sul fatto di tornare su Twitch. Quando ha chiesto ai suoi follower quale dovrebbe essere il "nuovo meta" di Twitch, ha detto che avrebbe preso "in considerazione" i loro suggerimenti se mai dovesse tornare sulla piattaforma. Sia sul suo canale Twitter che su YouTube, ha affermato che si sarebbe concentrata sulla creazione di contenuti sulle sue altre piattaforme. Amouranth ha anche espresso interesse per la creazione di un investimento sul "mercato grigio" per altri content creator come lei che realizzano contenuti NSFW e che non hanno molte sponsorizzazioni.

I think my post influencer act HAS to be starting a venture capital fund that ACTIVELY invests in the ?grey? market space that is NSFW / products and services that aren?t super brand friendly.



Does anyone do That? There?s gotta be right?



Thot Tank anyone? pic.twitter.com/N4fzJ2P6Cr — Kaitlyn (@wildkait) October 10, 2021

In sostanza da quello che si evince dal tweet, la streamer non è molto preoccupata per i suoi ultimi ban poiché sembra avere altre opzioni.