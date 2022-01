Amouranth critica i giocatori che la insultano ma apprezzano i contenuti sessisti di alcuni videogiochi

Amouranth è diventata ormai famosissima su Twitch, soprattutto per aver cavalcato l'onda di alcuni meta aggiunti non molto tempo fa. Partita inizialmente come piattaforma per condividere sessioni di gameplay, Twitch si è popolato presto con diversi argomenti: il meta Just Chatting ad esempio è quello più utilizzato dagli streamer.

Recentemente la piattaforma ha aggiunto anche un nuovo meta sulle Piscine e Vasche Idromassaggio e Amouranth è stata la regina di questa sessione. La streamer tuttavia ad oggi se la deve vedere con hater e persone che la insultano ad ogni diretta streaming: nonostante ciò Amouranth questa volta ha risposto per le rime agli insulti.

"È ironico che le persone abbiano un problema con le donne vere che abbracciano la loro sessualità quando su tutti i videogiochi a cui questi adolescenti e adulti giocano su Twitch ci sono donne legittime che vengono sessualizzate costantemente", ha dichiarato. Amouranth ha riportato alcuni esempi come le donne in bikini su Dead or Alive o le spogliarelliste in Grand Theft Auto che sembrano non importare poi molto ai giocatori. Insomma, due pesi e due misure.

Nonostante il sessismo e le molestie, Amouranth ha affermato che i suoi video ASMR ottengono più spettatori rispetto ai suoi video nella categoria Just Chatting.

