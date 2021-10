Marvel incontra Amy Hennig! La creative director di Uncharted lavora a un gioco Marvel

È ufficiale: Amy Hennig, ex Naugthy Dog e nota per essere stata la creative director di Uncharted, è al lavoro su un nuovo videogioco Marvel con lo studio Skydance New Media, a cui si è unita nel 2019. Si tratterà di un titolo action-adventure story driven di alta qualità, di cui però al momento non conosciamo né il tema né i protagonisti.

Skydance ha annunciato ufficialmente la collaborazione con Marvel proprio nella giornata di ieri, aggiungendo che si tratterà di una storia completamente originale. Le parole di Hennig:

"Non posso immaginare un partner migliore di Marvel per il nostro primo gioco. L'universo Marvel è pregno di azione, mistero ed emozioni, tutti elementi del genere dell'avventura che io adoro e che si prestano perfettamente per un'esperienza interattiva. È un onore avere la possibilità di raccontare una storia originale con tutta l'umanità, la complessità, ma anche l'umorismo che rendono i personaggi Marvel così unici e duraturi nella memoria delle persone, e poter permettere ai giocatori di impersonare gli eroi che più amano."

After holding our cards close to the vest for so long, we?re excited to finally be able to share the news! We?re having a blast working with @MarvelGames on our first project at @Skydance New Media, and can?t wait until we can share more. Excelsior! https://t.co/opj87SJwQ6 — Amy Hennig (@amy_hennig) October 29, 2021

Questo titolo si unisce alla già numerosa pletora di videogiochi Marvel usciti o in procinto di uscire, tra l'in parte deludente Marvel's Avengers di Square Enix e Crystal Dynamics, il recente Marvel's Guardians of the Galaxy, il futuro Midnight Suns di Firaxis (previsto per marzo 2022) e naturalmente i progetti di Insomniac Games con Spider-Man 2 e Wolverine.

Sul titolo di Skydance, su cui sarebbero al lavoro un gruppo di sviluppatori con grande esperienza di tripla A alle spalle, non abbiamo ulteriori informazioni, nemmeno relative alle piattaforme di uscita. Probabilmente ne sapremo di più in futuro, non ci resta che iniziare a scommettere su quale eroe o gruppo di eroi Marvel Amy Hennig & co. andranno a focalizzarsi.

Fonte: Eurogamer.net