Animal Crossing New Horizons vende ancora benissimo: la media è di 50.000 copie al giorno

Sin dall'uscita, Animal Crossing New Horizons si è dimostrato sempre popolare, e stando ai dati di vendita ricavati ultimamente da fonti ufficiali si è potuto fare una media e stilare una piccola classifica.

Ad aver venduto più copie per giorno, in media, è Leggende Pokémon: Arceus, complice la sua uscita molto vicina, che gli ha permesso di vendere 140.000 copie al giorno finora. Più o meno lo stesso discorso vale per Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, usciti sul finire del 2021, ma il dato più interessante è quello riservato all'ultima uscita di Animal Crossing.

New Horizons ha appena compiuto due anni, e in media ha venduto oltre 50.000 di copie al giorno: ci troviamo abbastanza vicini alle 38 milioni di unità vendute, infatti, se consideriamo che ad inizio febbraio risultavano 37.62 milioni di copie in uscita.

Il dato è ancora più interessante se consideriamo che Animal Crossing non è il brand più famoso di Nintendo, e che nonostante siano passati già due anni è riuscito a tenere il numero di copie vendute per giorno più in alto di uscite più recenti come Metroid Dread e Monster Hunter Rise.

Fonte: TheGamer