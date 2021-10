Animal Crossing: New Horizons Happy Home Paradise è la nuova enorme espansione a pagamento

Durante l'Animal Crossing Direct Nintendo ha condiviso succose informazioni per Animal Crossing: New Horizons. Tra questi, i primo pacchetto di Espansione chiamato Happy Home Paradise. Ora, attraverso un comunicato stampa possiamo dare uno sguardo a tutti i nuovi contenuti.

In questa espansione, i giocatori si uniranno al team della Casimira vacanze per progettare case vacanze per i loro personaggi preferiti. Scopriamo più in dettaglio alcune delle esperienze incluse in questo contenuto scaricabile, disponibile dal 5 novembre:

Unitevi al team della Casimira vacanze: clienti con tante richieste differenti visiteranno una nuova area, situata nell'arcipelago dove ha sede la Casimira vacanze. Potrete parlare con i clienti per scoprire i loro desideri e poi mettervi al lavoro per trasformarli in realtà.

Progettate case vacanze da sogno: dopo aver scelto un'isola per la casa vacanze del vostro cliente, potete occuparvi degli interni aggiungendo mobili prestabiliti consegnati in anticipo. Man mano che progettate case vacanze acquisirete varie tecniche, dal modificare la dimensione delle stanze all'aggiungere elementi come pareti divisorie, separatori, colonne, sottofondi sonori, illuminazione e altro. Il tema della casa vacanze varierà in base al cliente e avrete molti progetti su cui lavorare. Potrete anche arredare gli esterni.

Ristrutturate le case che avete progettato e suggerite convivenze: man mano che acquisite esperienza sbloccherete nuovi mobili, e potrete anche avanzare dei suggerimenti. Per esempio, potrete offrirvi di ristrutturare le case vacanze di vecchi clienti usando mobili differenti, o persino suggerire a due personaggi di condividere una casa vacanze.

Progettate strutture: sull'isola che ospita l'ufficio della Casimira vacanze si trovano vari edifici sfitti. Casimira vuole rendere più completa l'isola, quindi potrete progettare strutture come una scuola, un ristorante e un ospedale.

Lasciatevi ispirare dal Network delle Belle Case: scattate foto alle case vacanze che avete progettato e salvatele nel vostro catalogo, che potete aprire tramite l'applicazione per Nook Phone "Network delle Belle Case", all'interno del gioco. Tramite questa applicazione potete anche vedere le creazioni degli altri giocatori di tutto il mondo e seguire i vostri utenti preferiti.

Usate gli amiibo per invitare altri clienti: solitamente, il vostro lavoro consiste nell'andare alla ricerca di clienti, nell'arcipelago, che sognano di avere una casa vacanze tutta loro. Tuttavia, usando le carte amiibo di Animal Crossing già disponibili potrete invitare uno specifico cliente. Con gli amiibo, potrete persino progettare case vacanze per indaffaratissimi abitanti come Fuffi o Mirco e Marco!

Portate sulla vostra isola le tecniche che avete appreso: le tecniche che apprendete lavorando per la Casimira vacanze possono essere utilizzate anche sulla vostra isola. Potrebbe essere l'occasione ideale per ristrutturare la casa! E se offrite agli abitanti delle praline della Casimira vacanze, potreste incuriosirli e invogliarli a visitare l'arcipelago. Poi, un giorno, potreste addirittura arrivare a ristrutturare le case degli abitanti della vostra isola!

Animal Crossing: New Horizons - Happy Home Paradise sarà anche incluso, senza costi aggiuntivi, in Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo, la nuova iscrizione a Nintendo Switch Online che oltre ai servizi di base di Nintendo Switch Online offre anche vantaggi aggiuntivi, come l'accesso a un catalogo di classici per Nintendo 64 e SEGA Mega Drive. I membri potranno scaricare gratuitamente Animal Crossing: New Horizons - Happy Home Paradise e utilizzarlo durante tutto il periodo di validità della loro iscrizione. Le iscrizioni individuali saranno disponibili al prezzo di 39,99 € per 12 mesi. Il costo dell'espansione senza abbonamento a Nintendo Switch Online sarà di 24,99 euro.