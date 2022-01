Animal Crossing: New Horizons per Nintendo Switch disponibile su Amazon con un'offerta imperdibile!

Animal Crossing New Horizons è uscito da qualche tempo ormai, ma se siete ancora in cerca di questo gioco allora questa news fa al caso vostro. Il titolo esclusivo per Nintendo Switch ha avuto un successo incredibile e continua ad essere un must have per i giocatori.

Ebbene, ora Animal Crossing New Horizons è disponibile su Amazon in offerta: sarete infatti in grado di acquistarlo ad un prezzo di 48,99 euro, a fronte di uno sconto del 29%. Si tratta di una promozione da non farsi scappare: se siete interessati, di seguito potete visitare il link.

Animal Crossing New Horizons ha ricevuto recentemente l'ultimo grande aggiornamento che ha aggiunto nuovi modi di arredare la propria isola, il bar all'interno del museo di Blatero e molto altro. Inoltre è disponibile anche l'espansione Happy Home Paradise.