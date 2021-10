Animal Crossing New Horizons tra Bar, tour in barca e moltissimo altro nel corposo aggiornamento in arrivo!

Il nuovo caffè di Animal Crossing: New Horizons, La Piccionaia, aprirà finalmente il 5 novembre. Nintendo ha annunciato ufficialmente l'arrivo del piccione barista Bartolo durante il suo Animal Crossing Direct.

Durante la trasmissione, Nintendo ha mostrato la nuova ala del museo New Horizons, dove arriverà appunto il bar. I giocatori possono visitare il negozio per un caffè, ovviamente, ma c'è molto altro da godersi. L'accogliente caffetteria è un luogo in cui i giocatori possono incontrare diversi personaggi del gioco, o gli amici. I giocatori possono usare le carte amiibo per invitare i personaggi a prendere una tazza di caffè e, a volte, porteranno amici.

Quando il prossimo aggiornamento di New Horizons uscirà a novembre, sarà il primo e ultimo aggiornamento sostanziale del simulatore di vita. Nintendo ha trascorso la maggior parte dell'ultimo anno ospitando gli eventi festivi annuali di New Horizons con articoli a tempo limitato ma ora ci sono molte cose da fare che sicuramente attireranno i giocatori che magari hanno abbandonato il gioco in precedenza.

Non si tratta solo di Bartolo: sull'isola arriverà anche Remo che con il suo tour in barca vi consentirà di viaggiare su altre isole, raccogliere misteriosa flora e non solo! Sarete in grado di viaggiare su isole in determinare ore del giorno e addirittura in diverse stagioni dell'anno. Sul terreno della vostra isola saranno presenti non solo i fossili, ma anche i giroidi! Scavando potrete trovare anche i giroidi, ognuno dei quali emette suoni differenti. Potrete anche personalizzare il loro aspetto per adattarlo all'arredamento della vostra casa.

Oltre a questo saranno disponibile nuove emozioni, acconciature, un nuovo strumento che consentirà di fissare scale permanenti ai vari livelli della vostra isola, una modalità fotografia Pro, un aumento del magazzino e la possibilità di impartire ordinanze sull'isola.

Le sorprese tuttavia non sono finite perché l'isola di Fiorillo attraverso la donazione di stelline, potrà ospitare diversi venditori (e persino un negozio di parrucchiere). Inoltre, sarete in grado di coltivare diversi tipi di verdure e la cucina potrà essere usata per la creazione di ricette con ciò che coltiverete. Insomma c'è davvero tantissima carne al fuoco e sicuramente i fan saranno contenti di questi grandi aggiunte.