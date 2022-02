Animal Crossing New Horizons è ufficialmente il videogioco più venduto di tutti i tempi in Giappone

I numeri di Animal Crossing: New Horizons sono davvero straordinari, complice anche l'essere uscito in un periodo in cui il gioco era l'unico momento di svago. La pandemia ha generato nuovi videogiocatori e l'ultimo Animal Crossing ne è stato catalizzatore.

Questo successo però sembra non arrestarsi, battendo ogni record di vendita persino in Giappone, superando le 10 milioni di copie vendute, scalzando dal primo posto niente meno che Super Mario Bros. fermo a 6,81 milioni. C'è però chi prende in considerazione come record le tre versioni di Pokémon Rosso, Verde e Blu rilasciate su Game Boy, ma essendo titoli usciti separatamente (almeno per il blu), le sue 10,23 milioni di copie sono un po' "giocare sporco".

Nel mondo invece, i numeri sono ancor più straordinari, con New Horizon in grado di raggiungere 37,62 milioni di copie vendute, di cui circa 32 milioni solamente nel primo anno d'uscita. Rimane però dietro all'eterno Mario Kart 8 Deluxe, che ha venduto invece 43,35 milioni.

