Fantastici 4 o Ant-Man, il nuovo gioco Marvel di Amy Hennig e Skydance sembra prendere forma

Da quando Skydance ha annunciato lo sviluppo di un videogioco che vedrà Amy Hennig, sceneggiatrice degli Uncharted ma anche del prossimo Forspoken, si è cominciato a fantasticare, anche perché il prossimo titolo sfrutterà la licenza Marvel. Questo AAA dunque chi tratterà? Si può andare a esclusione visto l'ampio uso degli eroi dei fumetti in campo videoludico, ma c'è ancora qualcuno che è rimasto fuori.

Una novità a riguardo potrebbe essere giunta dal nuovo podcast di Fatman Beyond: il co-conduttore Marc Bernardin, che ha scritto vari fumetti sia per DC che per Marvel, ha confermato che sta lavorando al gioco di Skydance nel team di sceneggiatori insieme ad Amy Hennig. Da lì è partito il "toto eroe" con la chat del pubblico che ha tirato a indovinare su quale personaggio sarà basato il nuovo gioco.

On the new Fatman Beyond, Marc Bernardin reveals he's a writer on Amy Hennig's new Marvel game. Kevin Smith says chat guessed the game immediately. The two viable guesses were Ant-Man and Fantastic Four.



So my money's on Amy Hennig making Fantastic Four. https://t.co/wkvKyMIiy7 pic.twitter.com/CzbvjSxBIE — Ben Hanson (@yozetty) November 4, 2021

Alla frase "qualcuno in chat ha indovinato", il cerchio si è chiuso su due nomi, quelli maggiormente fatti: Ant-Man e I Fantastici 4. Rimaniamo nell'ambito della speculazione, anche perché non abbiamo ovviamente comunicazioni ufficiali. Ma una cosa sicura la sappiamo: l'attrice Janina Gavankar avrà un ruolo all'interno del gioco.

Fonte: Gamingbolt.com