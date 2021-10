Ape Escape su PS5? Merito di un fan che ha creato una demo

Un fan di PlayStation noto come Yahya Danboos sta reinventando i classici giochi per PlayStation 1 come apparirebbero sulle console moderne. Il suo ultimo progetto è un remake di Ape Escape che conferisce al primo livello del gioco per PS1 del 1999 un restyling in stile PS5.

Creato in Unreal Engine 4 con RTX di nuova generazione, il remake di Ape Escape è una rivisitazione moderna del primo livello del gioco. Per coloro che non hanno mai visto il gioco, Ape Escape è un platform 3D che mette i giocatori nel ruolo di Spike mentre viaggia nel tempo per catturare scimmie fuggite utilizzando una varietà di strumenti.

In questo concept remake, dato che si tratta di una demo, i giocatori hanno accesso agli strumenti di base per la raccolta delle scimmie: uno Stun Club per scopi di combattimento e la Time Net per catturare le scimmie. Il remake è di breve durata e include solo il primo livello, ma è comunque un bel progetto per i fan. Potete visionarlo qui di seguito.

Lo studio originale dietro la serie Ape Escape, Japan Studio, tecnicamente non esiste più. Non è stato chiuso ma, ad aprile, Sony ha riorganizzato lo studio e lo ha fuso con il Team Asobi diventando uno studio indipendente.

Fonte: GameRant