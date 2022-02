Aperture Desk Job: annunciato lo spin-off di Portal gratis!

Per citare la stessa esilarante descrizione di Aperture Desk Job su Steam, "Desk Job spiega i controlli e le funzionalità di Steam Deck, senza essere assolutamente noioso come potrebbe suggerire il nome". Il ritorno di Portal si fa sentire in modo decisamente comico, in pieno stile con i torni ironici (e drammatici) di una delle più importanti serie di Valve.

Desk Job è uno spin-off gratuito che arriverà su Steam (nonostante sia pensato più per Steam Deck) il primo marzo 2022, e "dà nuova vita al genere dei simulatori di camminata triti e ritriti e lo colloca nel mondo zeppo di energia e di endorfine dello stare seduti dietro a una scrivania. Vesti i panni di un dipendente di bassissimo livello al suo primo giorno di lavoro, con il cuore ricolmo di speranza e le gambe piene di sogni, pronto a scalare la gerarchia aziendale. Ma la vita ha altri piani per te, e tutti hanno a che fare con i sedili."

Una trovata senz'altro divertente comunicata in modo geniale e appropriato, e che si farà prevedibilmente apprezzare.

