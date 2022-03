Apex Legends Mobile: il lancio completo è previsto per questa 'estate'

Sapevamo già che lo sparatutto battle royale free-to-play di Respawn Entertainment, Apex Legends, si stava avvicinando al suo lancio globale su dispositivi mobile, e ora lo sviluppatore ha annunciato che punta a un lancio completo su iOS e Android questa "estate", con le pre-iscrizioni ora aperte su Android.

La notizia del passaggio di Apex Legends ai dispositivi mobile è arrivata lo scorso aprile, con Respawn che ha confermato che si tratterebbe di una versione appositamente progettata, con controlli semplificati per touchscreen. Il titolo è completamente separato dalle sue controparti console e PC (il che significa nessun cross-play), con battle pass unici, mappe e modalità di gioco solo per dispositivi mobile.

Un primo round di test per Apex Legends Mobile è iniziato più tardi nello stesso mese, concedendo a un numero limitato di giocatori in India e nelle Filippine di testare il titolo. Nel febbraio di quest'anno sono emerse notizie più sostanziali sulla versione mobile, quando Respawn ha annunciato che presto avrebbe iniziato lanci regionali limitati in Australia, Nuova Zelanda, Singapore, Malesia, Filippine, Indonesia, Messico, Perù, Argentina e Colombia.

Tutto ciò ci porta ad oggi e alla notizia che Respawn è quasi pronto per dare ad Apex Legends Mobile un lancio completo, con lo sviluppatore che punta a un lancio quest'estate. In preparazione del suo arrivo, i giocatori Android possono pre-registrarsi tramite il sito Web ufficiale (la pre-registrazione per iOS arriverà più avanti).

E per coloro che preferiscono l'esperienza di Apex Legends in una forma più tradizionale, Defiance, la dodicesima stagione del gioco, è attualmente disponibile su console e PC.

