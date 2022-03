Apex Legends colpita da un massiccio leak che ne ha svelato diversi contenuti tra personaggi e mappe

Un'intera cartella di Google Drive piena di screenshot e filmati di mappe, leggende, armi e cosmetici inediti di Apex Legends è apparsa ieri mattina sul subreddit ApexUncovered. Non bisogna andare molto lontano per capire cosa significa: si tratta della più ampia fuga di notizie del titolo nei suoi tre anni di vita ma anche una delle più grandi all'interno dell'industria, almeno negli ultimi anni.

La cartella ora non esiste più ma nel frattempo diversi utenti hanno potuto conservare tutti i file e le anticipazioni sui futuri contenuti, come i nove nuovi personaggi (uno chiamato Newcastle, vicino al debutto), la nuova mappa Battle Royale "Divided Moon" e modifiche alle mappe esistenti, come per Storm Point e King's Canyon.

Non è la prima volta che Apex Legends subisce tutto questo: già prima della sesta stagione erano stati leaketi diversi personaggi ma mentre Fuse, Ash, Horizon e Valk sono effettivamente usciti, altri sono ancora nascosti (Blisk) o sono stati massicciamente rielaborati (Mad Maggie). Probabilmente anche qui, accadrà la stessa cosa.

Fonte: PCGamer.com