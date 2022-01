Apex Legends Stagione 12: Defiance conferma Mad Maggie come nuova Leggenda con l'ultimo video di 'Storie di Frontiera'

Una nuova stagione sta arrivando per Apex Legends e, come al solito, abbiamo una nuova anteprima di ciò che sarà disponibile in un futuro non troppo lontano. L'ultimo episodio di "Storie di Frontiera" si focalizza su una nuova leggenda, Mad Maggie, che arriverà nella prossima stagione.

Margaret "Mad Maggie" Kohere proviene dal mondo dilaniato dal conflitto di Salvo, dove è cresciuta con Fuse, l'esperto di demolizioni introdotto nella stagione 8. Ha combattuto nell'insurrezione di Salvo contro il Sindacato, che prometteva pace a Salvo se si fosse unito all'alleanza.

Respawn Entertainment ed Electronic Arts definiscono Mad Maggie "una spietata signora della guerra punk-rock e la più meschina pazza delle Outlands". I giocatori di Apex Legends che hanno combattuto a Storm Point durante il fine settimana sono stati spettatori di alcuni eventi di gioco che hanno anche contribuito a presentare la nuova leggenda. Un'enorme battaglia si svolge nei cieli di Storm Point e, dopo un'esplosione, un pezzo di nave spaziale atterra al North Pad. Il relitto porta il simbolo del Salvo, che è il biglietto da visita di Mad Maggie.

La stagione 12 di Apex Legends, "Defiance", inizia l'8 febbraio con la conclusione della stagione 11. Mad Maggie farà la sua comparsa proprio in quel frangente.

Fonte: Videogamer