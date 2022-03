Apex Legends Mobile, l'uscita è stata leggermente rinviata a causa 'degli eventi mondiali in corso'

Apex Legends avrebbe dovuto essere disponibile oggi, ma non per tutti. Stiamo parlando del soft-launch che è stato utilizzato da Electronic Arts e Respawn Entertainment per lanciare la versione mobile del loro battle royale: un modo per stressare gradualmente i propri server accumulando feedback sui vari aggiustamenti da apportare prima della pubblicazione ufficiale.

L'uscita tuttavia è stata posticipata: Electronic Arts ha annunciato sul sito ufficiale di Apex Legends lo spostamento di una settimana, ovvero il 7 marzo, del lancio regionale in Australia, Nuova Zelanda, Singapore, Malesia, Filippine, Indonesia, Messico, Perù, Argentina e Colombia. Bisognerà quindi attendere prima di vedere le prime immagini di gameplay.

Tramite un aggiornamento sulle FAQ della versione mobile, EA indica di aver preso la decisione di posticipare il lancio regionale di Apex Legends Mobile "a causa delle vicende attuali nel mondo". Anche se non vengono forniti dettagli sul contesto si pensa subito al conflitto tra Ucraina e Russia, oltre alla continua crisi sanitaria globale.

Due to current world events, we made the decision to shift the limited regional launch of Apex Legends Mobile. Our intention is to now release the game to participating countries on March 7.



Details: https://t.co/4oP35KekED — Respawn (@Respawn) February 28, 2022

In Italia Apex Legends Mobile arriverà tra qualche tempo: attualmente non c'è ancora una finestra di lancio per il nostro territorio.