Apex Legends è ora giocabile anche su Steam Deck, nulla ancora per Destiny 2

Steam Deck comincia ad avere una libreria di tutto rispetto, grazie all'idea di far girare senza problemi qualunque titolo posseduto nella libreria Valve. Questo concetto però ha trovato diversi spigoli lungo la strada, soprattutto per la compatibilità di alcuni sistemi anti-cheat e il sistema operativo SteamOS della console.

Questo ha portato a non avere la possibilità di giocare Apex Legends, PUBG, Destiny 2 e Rainbow Six Siege ad esempio, ma questi problemi sembrano risolti, o quantomeno, in via di risoluzione. Proprio Apex Legends è ora disponibile sulla console portatile Valve, testimoniato anche dall'utente Twitter Cary Golomb.

Apex Legends is now working on #SteamDeck pic.twitter.com/qugCAeoWoF — Cary Golomb (@carygolomb) March 1, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Questo però non significa con certezza che tutto sarà giocabile. Destiny 2 rimane ancora tabù come riferito dalla stessa Bungie:

"Destiny 2 non è supportato per il gioco su Steam Deck o su qualsiasi sistema che utilizza Proton di Steam Play a meno che Windows non sia installato e in esecuzione"

Non è chiaro quando Destiny 2 sarà giocabile su Steam Deck, mentre nel frattempo, Epic Games ha affermato Fortnite non è riproducibile sul dispositivo in quanto non è supportato in modo nativo.

Fonte: Gamespot.com