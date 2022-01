Apocalisse Quantistica? Per gli esperti sta per arrivare

I computer quantistici funzionano in modo completamente diverso dai computer sviluppati nel secolo scorso. Di fronte a un problema incredibilmente complesso e dispendioso in termini di tempo, come il tentativo di decrittografare miliardi di dati, un normale computer avrebbe bisogno di anni per decifrare tali crittografie, ammesso che possa farlo. Ma un futuro computer quantistico potrebbe, in teoria, fare proprio questo in pochi secondi.

Tali computer potrebbero risolvere una serie non indifferenti di problemi per l'umanità. Il governo del Regno Unito sta investendo nel National Center for Quantum Computing di Harwell, nell'Oxfordshire, nella speranza di rivoluzionare la ricerca nel campo. Diversi paesi, tra cui USA, Cina, Russia e Regno Unito, stanno facendo uno sforzo investendo ingenti somme di denaro per sviluppare questi computer quantistici super veloci al fine di ottenere un vantaggio strategico nel regno cibernetico.

Tuttavia c'è anche il rovescio della medaglia. Ogni giorno, grandi quantità di dati crittografati, compresi gli utenti regolari, vengono raccolti e archiviati in banche dati. Ma saranno in pericolo il giorno in cui i computer quantistici degli hacker di dati saranno abbastanza forti da decifrarli.

"Tutto ciò che facciamo oggi su Internet, dallo shopping online, alle interazioni bancarie e sui social media, è crittografato" dice Harri Owen, direttore strategico di PostQuantum. "Ma se verrà creato un computer quantistico funzionale che sarà in grado di violare quella crittografia, offrirà istantaneamente la capacità a chi l'ha sviluppato di spazzare via i conti bancari, chiudere completamente i sistemi di difesa del governo, dei portafogli Bitcoin e molto altro. I computer quantistici renderanno inutilizzabili la maggior parte dei metodi di crittografia esistenti. Sono una minaccia per il nostro modo di vivere" ha aggiunto.

Ma le autorità di diversi paesi stanno già adottando misure per prevenire "l'apocalisse quantistica". Giganti della tecnologia come Google, Microsoft, Intel e IBM stanno lavorando a soluzioni, a cui si aggiungono aziende specializzate come Quantinuum e Post-Quantum. L'apocalisse quantistica probabilmente arriverà tra molti anni, oppure non si scatenerà. Ma nel frattempo, i ricercatori non vogliono perdere tempo, cercando di prevedere un futuro in cui i computer quantistici decidano facilmente gli standard di crittografia odierni.

Fonte: Futurism