Apple nei guai: cinque multe da €5 milioni dall'antitrust olandese ma la compagnia non sta pagando

Un regolatore antitrust olandese ha emesso cinque multe separate da 5 milioni di euro ad Apple in altrettante settimane per non aver soddisfatto i sistemi di pagamento di terze parti.

La mossa segue un'indagine del Netherlands Authority for Consumers and Markers (ACM) sui metodi di pagamento trovati nelle app di appuntamenti nel paese. A dicembre, l'ACM ha scoperto che le regole anticoncorrenziali di Apple sulle opzioni di transazione stavano interessando gli utenti sui dispositivi Apple e ha ordinato all'azienda di apportare modifiche al suo sistema di pagamento in-app entro il 15 gennaio.

Secondo quanto riferito, la compagnia ha mancato la scadenza e di conseguenza ha ricevuto multe settimanali come penalità, secondo Reuters. E' stato riferito inoltre che nessuna delle multe è stata ancora pagata.

"Abbiamo spiegato chiaramente ad Apple come possono conformarsi", ha affermato l'ACM in una nota. "Finora, tuttavia, si sono rifiutati di avanzare proposte serie".

Nel novembre dello scorso anno, Google ha introdotto sistemi di pagamento di terze parti nel suo Play Store in Corea del Sud per conformarsi a una nuova legge nel paese. Apple ha presentato piani per introdurre lo stesso il mese scorso.

Fonte: Gamesindustry.biz.